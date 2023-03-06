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Вестники весны: ландыши расцвели в Ботаническом саду МГУ

Ландыши расцвели в Ботаническом саду имени Петра I биологического факультета Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

В Ботаническом саду МГУ расцвели ландыши
© РИА Новости

Увидеть растения возможно на ежегодной масштабной выставке «Репетиция весны».

По сообщению в Telegram-канале Ботанического сада МГУ, ландыши раньше срока вырастил ландшафтный архитектор, дизайнер всех экспозиционных пространств «Аптекарского огорода» Артем Паршин.

Ранее сообщили, что в столичном саду расцвела экзотическая фейхоа Селлова. Впервые растение обнаружили в Бразилии в конце XIX века. Оно получило свое научное название в честь первооткрывателя — португальского натуралиста Жоана да Силва Фейхо.

Фейхоа — это крупный вечнозеленый раскидистый кустарник или дерево высотой от двух до четырех метров. Собирать плоды растения можно с сентября по декабрь.

Увидеть оба растения возможно ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: Проспект Мира, дом 26/1.

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