Длинная очередь у цветочного рынка в Москве на 8 Марта попала на видео

На 8 Марта у цветочного Рижского рынка в столице выстроилась огромная очередь. Столпотворение попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Новости Москвы».
На кадрах видно, что у входа на торговую площадь собрались несколько десятков человек. Они выстроились в длинную линию. Некоторые покупатели успели приобрести цветы до ажиотажа, один из них вышел из здания рынка с букетом тюльпанов в руке.
Очереди заметили у Рижского рынка еще накануне праздника. В преддверии 8 Марта около цветочного базара выстроилась цепочка из желающих сделать покупку.