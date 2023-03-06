Определены самые популярные районы Москвы для покупки жилья

В январе-феврале 2023 года самым популярным в Москве для покупки вторичного жилья стал район Марьино — на него пришлось 20 процентов сделок. Локации в старых границах столицы с наибольшей долей сделок с готовыми квартирами назвали аналитики риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Второе место занял район Кузьминки (17 процентов сделок), а третье — Братеево (18 процентов). В десятку лидеров также вошли Головинский (11 процентов), Бабушкинский (10 процентов), Сокольники (8 процентов), Щукино (7 процентов), Теплый Стан (5 процентов), а также Академический (4 процента) и Даниловский (3 процента) районы Москвы.

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», при выборе жилья в Старой Москве покупатели ориентируются на возможность заселиться сразу же после сделки, наличие социальной инфраструктуры, благоустроенных зеленых зон и транспортной доступности.