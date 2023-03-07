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56 минут назад

Мострансавто 8 марта подарит пассажиркам цветы

Агентство «Москва»иещё 2

АО «Мострансавто» 8 марта будет дарить пассажиркам цветы в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Мострансавто 8 марта подарит пассажиркам цветы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В честь Международного женского дня автобусы Мострансавто выстроили цифрой 8 - поздравительное видео размещено на официальном сайте предприятия и страничке компании в социальной сети «ВКонтакте». Также на некоторых автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах 8 Марта будет организована раздача цветов пассажиркам компании», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в праздничный день на маршрутах компании задействуют почти 3,3 тыс. автобусов предприятия. Перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Автобусы будут работать по расписанию субботы.

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