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23 минуты назад

Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве

Мослента

В феврале жители столичного района Косино-Ухтомский подхватили распространившийся в интернете слух, что якобы за МКАД, на Святом озере, начнут строить большую мечеть. «Мослента» выяснила, что источником слуха является публикация в социальной сети.

Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве
Фото: МослентаМослента

«В соцсетях посты о том, что рядом со Святым озером начинается строительство мечети, стали появляться 17 февраля. При этом источник информации нигде не назывался, а история день ото дня обрастала новыми подробностями: писали, что на этом месте появится целый комплекс с мечетью на 60 тысяч человек, медресе и торговым центром», — говорится в статье.

Жители Косино-Ухтомского района создали чат, где началось бурное обсуждение происходящего. Слуху поверили и начали выяснять, почему решение о строительстве такого объекта было принято в обход общественных слушаний.

При этом информация, прикрепленная к забору вокруг спорной площадки между Косинским шоссе и Салтыковской улицей, осталась незамеченной. Между тем на информационном стенде был размещен паспорт строящегося объекта. В нем прописано: на этом месте строится ТПУ.

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