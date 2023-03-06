Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве

«В соцсетях посты о том, что рядом со Святым озером начинается строительство мечети, стали появляться 17 февраля. При этом источник информации нигде не назывался, а история день ото дня обрастала новыми подробностями: писали, что на этом месте появится целый комплекс с мечетью на 60 тысяч человек, медресе и торговым центром», — говорится в статье.