Собянин рассказал о первых итогах полноценной работы БКЛ

Жители столицы совершили свыше четырех миллионов поездок в дни бесплатного проезда по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Пассажиры смогли оценить удобство новых станций для ежедневного передвижения по городу, — сказал он.

Также глава города назвал самые популярные станции нового участка БКЛ — ими стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». По словам мэра, свыше 70 процентов пассажиров пересели на кольцо с других линий, что в свою очередь позволило разгрузить многие станции до 28 процентов. Помимо этого, на работавших до полного запуска станциях Большого кольца увеличился пассажиропоток на 45 процентов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр в минувшую среду, 1 марта, открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. В тот же день глава города заявил, что вход на станции Большого кольца будет бесплатным в течение первых пяти дней после полноценного запуска движения.