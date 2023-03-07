В Москве выявили 1 448 случаев заражения COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 448 против 1 588 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 434 476 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 285 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 456, до 3 236 192.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 61 против 148 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 142 355 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 245, до 1 121 726. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 460 против 1 386 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 887 570 случаев заражения.