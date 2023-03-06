Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Очаково» будущего МЦД-4

Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал «Очаково» перспективного четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4, Калужское направление Московской железной дороги), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«На Калужском направлении, МЦД-4 было запланировано строительство 15 новых вокзальных комплексов, 10 тоннелей и мостов и 64 км главных путей. Все 15 построены. Сегодня последний - «Очаково», последний вокзальный комплекс. И две трети всех инженерных сооружений тоже построено. Но самый последний рывок - он всегда самый сложный. Но уже нет никаких сомнений, что в этом году МЦД-3 и МЦД-4 поедут», - сказал Собянин.

Более того, по словам мэра, запланировано дальнейшее развитие Центрального транспортного узла - прорабатывается концепция до 2035 года.

«Мы сегодня проводим большое совещание по рассмотрению проекта концепции развития Центрального транспортного узла уже до 2035 года. То есть большие серьезные проекты. Для того чтобы их внести на правительство и на решение президенту, нужна большая подготовительная работа. И с сегодняшнего дня мы ее начинаем», - добавил Собянин. В свою очередь Белозеров уточнил, что в текущем году в развитие Центрального транспортного узла будет вложено 136 млрд руб. «В этом году уникальный объем - 136 млрд руб. - будет вложено в Центральный транспортный узел», - рассказал он.

Также генеральный директор РЖД отметил, что при строительстве применяются самые современные технологии. «Здесь (на станции «Очаково» - прим. Агентства «Москва») применены все самые новые технологии. Количество эскалаторов - 12 штук - говорит само за себя. Четыре лифта, практически создана безбарьерная среда для удобства пассажиров. Так должно выглядеть современное пассажирское движение, и Москва в этом лидер, лидер в мире», - подчеркнул Белозеров.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы по комплексной реконструкции станции «Очаково» были начаты в 2020 году в рамках проекта создания МЦД-4. С июля 2022 года по март 2023 года она была временно закрыта.

В результате работ был создан современный пригородный вокзал общей площадью более 6 тыс. кв. м, который включает две новые высокие островные платформы, оборудованные навесами на всю длину, надземный пассажирский вестибюль, который помимо прохода к поездам будет использоваться в качестве безопасного пешеходного перехода через железную дорогу.

Одновременно с реконструкцией станции было проведено благоустройство прилегающей территории.

Реконструкция пригородного вокзала «Очаково», а в дальнейшем запуск МЦД-4, обеспечит 40 тыс. москвичей, проживающих в южной части района Очаково-Матвеевское, а это более 30% населения района, дополнительной станцией наземного метро. Сейчас путь до ближайшей станции метро «Озерная» Солнцевской линии занимает более 25 минут пешком.

По оценкам экспертов, к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции «Очаково» вырастет в два раза - с 4,3 тыс. до 8,6 тыс. человек. Одновременно снизится нагрузка на объекты прилегающей транспортной инфраструктуры: станцию метро «Озерная» (до 11%), Аминьевское шоссе (до 5%).