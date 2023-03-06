Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники в Дмитровском районе

Новая детско-взрослая поликлиника в семь этажей для 66 тысяч жителей столицы появились в Дмитровском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

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"Здание оснащено современным оборудованием и будет работать по новому московскому стандарту. Кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей находятся на нижних этажах, менее востребованные и административные – выше", – написал градоначальник.

По словам Собянина, медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену. Там расположены удобные зоны ожидания и игровые территории для детей.

Для врачей и медсестер специалисты обустроили комнаты отдыха. Для взрослого и детского блоков создали отдельные входы, отметил мэр. Собянин поделился, что решение поможет исключить пересечение потоков пациентов.

Ранее сообщалось, что в этом году в Северо-Западном административном округе Москвы завершат капитальный ремонт семи поликлиник. Объекты находятся в районах Строгино, Северное Тушино, Митино, Покровское-Стрешнево и Хорошёво-Мнёвники.