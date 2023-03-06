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1 час назад

Комплекс самостроев снесли в Измайловском парке

Вечерняя Москваиещё 3

В Измайловском парке специалисты выявили и снесли комплекс незаконных построек. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Комплекс самостроев снесли в Измайловском парке
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Инспекторы выявили несколько незаконных построек на территории природно-исторического парка «Измайлово». Площадь комплекса самостроев составляла 216,9 квадратных метра.

— Расположенные в зоне особо охраняемой природной территории объекты обладали признаками самостроя: сведения о них отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости, они не были поставлены на кадастровый учет и на них не зарегистрировано право собственности, — рассказал Бобров.

Кроме того, постройки в момент обнаружения не эксплуатировались, подчеркнул начальник Госинспекции. В настоящий момент самострой снесен.

Новости Москвы,Иван Бобров,
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