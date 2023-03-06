Комплекс самостроев снесли в Измайловском парке

— Расположенные в зоне особо охраняемой природной территории объекты обладали признаками самостроя: сведения о них отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости, они не были поставлены на кадастровый учет и на них не зарегистрировано право собственности, — рассказал Бобров.