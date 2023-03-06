ФОК с бассейном планируют возвести в Молжаниновском районе

Москва построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Молжаниновском районе по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив д. 26 (САО). Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«В рамках Адресной инвестиционной программы Москвы силами АНО «РСИО» на земельном участке ориентировочной площадью 0,31 га будет реализован объект спортивной направленности суммарной поэтажной площадью не более 5 тыс. 905 кв. м и высотой до 20 м», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводит пресс-служба.
Уточняется, что участок свободен от объектов капитального строительства.
Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы принято на заседании рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии столицы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемой заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.