ФОК с бассейном планируют возвести в Молжаниновском районе

Москва построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Молжаниновском районе по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив д. 26 (САО). Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).