В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

ФОК с бассейном планируют возвести в Молжаниновском районе

Агентство «Москва»иещё 4

Москва построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Молжаниновском районе по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив д. 26 (САО). Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

ФОК с бассейном планируют возвести в Молжаниновском районе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках Адресной инвестиционной программы Москвы силами АНО «РСИО» на земельном участке ориентировочной площадью 0,31 га будет реализован объект спортивной направленности суммарной поэтажной площадью не более 5 тыс. 905 кв. м и высотой до 20 м», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводит пресс-служба.

Уточняется, что участок свободен от объектов капитального строительства.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы принято на заседании рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии столицы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемой заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий