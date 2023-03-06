Ракова рассказала о грантах НКО по соцподдержке участников СВО

В Москве открывается конкурс на получение грантов для некоммерческих организаций (НКО), осуществляющих поддержку участников спецоперации. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Фото: официальный сайт департамента труда и социальной защиты населения города Москвы официальный сайт департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

По словам заммэра, объединение усилий города и НКО позволит оказать мобилизованным, добровольцам и их семьям еще большую помощь.

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"Мы запускаем специальный конкурс грантов для социально ориентированных НКО, которые работают над программами помощи участникам СВО и их близким. Общий объем финансовой поддержки составит 90 миллионов рублей", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Выделенные средства распределят по трем группам заявок: от одного миллиона рублей, от одного до двух миллионов рулей и от двух до трех миллионов рублей.

НКО смогут подать заявки по шести утвержденным направлениям, среди которых:

"Сопричастность" (групповое и индивидуальное психологическое консультирование семей, проекты "передышки", работа с травматическими расстройствами);

"Преодоление" (индивидуальное сопровождение в кризисной ситуации, работа с зависимостями, реабилитация, адаптивная физкультура и спорт);

"Территория заботы. От семьи к семье" (организация сбора и распространения гуманитарной помощи и проектов поддержки участников СВО);

"Мастерские для своих" (подгонка и ремонт колясок, протезов, пошив и адаптация одежды для людей с инвалидностью, монетизация хобби, организация работы мастерских);

"Дела житейские" (юридические консультации, волонтерские проекты для семей участников СВО);

"Могу и делаю" (профконсультирование, сопровождаемое трудоустройство, карьерное консультирование).

Ракова добавила, что специалисты единого центра поддержки участников СВО составляют для каждого индивидуальную программу. Посетителям центра готовы оказать необходимую для возвращения к мирной жизни помощь.

Прием заявок на конкурс НКО стартовал 6 марта и продлится до 5 апреля. Его результаты станут известны 15 мая.