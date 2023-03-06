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1 час назад

Москвичи поспорили о сушке белья в столичных дворах

Мослента

О сушке белья в столичных дворах поспорили москвичи в группе «Коньково на коне | М125» социальной сети «ВКонтакте».

Москвичи поспорили о сушке белья в столичных дворах
Фото: Татьяна Доманова / страница «Коньково на коне | М125» во «ВКонтакте»Татьяна Доманова / страница «Коньково на коне | М125» во «ВКонтакте»

«Коньково не изменяет традициям: сушит белье на морозе», — написали администраторы сообщества.

Они опубликовали фотографию, на которой изображены развешенные на веревке предметы одежды, трос закреплен между деревьями.

«Колхоз», «Приехали из деревни или глубокой провинции. Бабушка всегда возмущалась даже сушке белья на балконе», «Никогда не воспринимала это нормой», «Не комильфо», — выразили недовольство пользователи сети.

«Замечательно! Белье потом морозом пахнет», «Красота», «Хоть какая-то осталась еще ностальгия», «Потешаются над этим только незнающие», «Зато как белье потом пахнет», — написали другие юзеры.

Некоторые подписчики группы начали упражняться в юморе. Один из них поинтересовался, почему никто не караулит белье. «Камеру повесили и следят удаленно», «Но не успеют добежать в случае чего», «Такого размера трусы никому не нужны! Вот если постельное вывесят, тогда поинтереснее», — пошутили в ответ москвичи.

Ранее россияне перечислили варианты использования втулок от туалетной бумаги. Поводом для обсуждения послужило объявление о продаже картонных трубок.

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