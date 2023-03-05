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1 час назад

В Москве к открытию БКЛ обновили инсталляции «Два сердца столицы»

РИАМО

В Москве обновили 2,5-метровые инсталляции «Два сердца столицы». Также в городе празднично оформили вестибюли станций метро к открытию БКЛ, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

В Москве к открытию БКЛ обновили инсталляции «Два сердца столицы»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Инсталляции появились у вестибюлей станций метро «Кропоткинская», «Чистые пруды», «Маяковская», «Площадь революции», «Арбатская», «Проспект мира», «Парк культуры», «Октябрьская», «Таганская» и «Улица 1905 года».

Кроме того, украсили вестибюли станций Большого кольца «Кунцевская» и «Марьина Роща» в стиле «двух сердец».

Заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что 1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро Москвы. «В честь запуска самого протяженного в мире метрокольца мы обновили 10 инсталляций «Два сердца столицы» около станций, а также украсили 3 вестибюля — на «Марьиной Роще» и «Кунцевской», - дополнил он.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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