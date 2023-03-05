В Москве к открытию БКЛ обновили инсталляции «Два сердца столицы»

В Москве обновили 2,5-метровые инсталляции «Два сердца столицы». Также в городе празднично оформили вестибюли станций метро к открытию БКЛ, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Кроме того, украсили вестибюли станций Большого кольца «Кунцевская» и «Марьина Роща» в стиле «двух сердец».

Заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что 1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро Москвы. «В честь запуска самого протяженного в мире метрокольца мы обновили 10 инсталляций «Два сердца столицы» около станций, а также украсили 3 вестибюля — на «Марьиной Роще» и «Кунцевской», - дополнил он.