В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Дворцы творчества Москвы подготовили мероприятия для детей к 8 Марта

Вечерняя Москва

Дворцы творчества в Москве подготовили для детей ряд мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

Дворцы творчества подготовили мероприятия для детей к 8 Марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В праздничный день они смогут принять участие в викторинах, мастер-классах и конкурсах. В департаменте подчеркивают, что мероприятия будут интересны не только детям, но и их родителям.

В частности, Центр детского творчества «Строгино» предлагает принять участие в викторине «StrogoQuiz». Для любителей не выходить из дома предусмотрена онлайн-программа, благодаря которой юные участники смогут виртуально посетить Московский дворец пионеров.

Руководители шоу-группы «Нужные люди» Центра детского творчества «Замоскворечье» приглашают москвичей на мастер-класс по вокалу.

Участникам предложат разучить песню «Мама, мамочка», которую сочинили педагоги центра. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут во всех городских учреждениях дополнительного образования, передает официальный сайт мэра Москвы.

Музей Победы анонсировал онлайн-программу, посвященную Международному женскому дню. Гостей мероприятий ждут экскурсии, лекции и онлайн-кинопоказ.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий