Дворцы творчества подготовили мероприятия для детей к 8 Марта

Дворцы творчества в Москве подготовили для детей ряд мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.
В праздничный день они смогут принять участие в викторинах, мастер-классах и конкурсах. В департаменте подчеркивают, что мероприятия будут интересны не только детям, но и их родителям.
В частности, Центр детского творчества «Строгино» предлагает принять участие в викторине «StrogoQuiz». Для любителей не выходить из дома предусмотрена онлайн-программа, благодаря которой юные участники смогут виртуально посетить Московский дворец пионеров.
Руководители шоу-группы «Нужные люди» Центра детского творчества «Замоскворечье» приглашают москвичей на мастер-класс по вокалу.
Участникам предложат разучить песню «Мама, мамочка», которую сочинили педагоги центра. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут во всех городских учреждениях дополнительного образования, передает официальный сайт мэра Москвы.
Музей Победы анонсировал онлайн-программу, посвященную Международному женскому дню. Гостей мероприятий ждут экскурсии, лекции и онлайн-кинопоказ.