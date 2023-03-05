Дворцы творчества подготовили мероприятия для детей к 8 Марта

Дворцы творчества в Москве подготовили для детей ряд мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В праздничный день они смогут принять участие в викторинах, мастер-классах и конкурсах. В департаменте подчеркивают, что мероприятия будут интересны не только детям, но и их родителям.

В частности, Центр детского творчества «Строгино» предлагает принять участие в викторине «StrogoQuiz». Для любителей не выходить из дома предусмотрена онлайн-программа, благодаря которой юные участники смогут виртуально посетить Московский дворец пионеров.

Руководители шоу-группы «Нужные люди» Центра детского творчества «Замоскворечье» приглашают москвичей на мастер-класс по вокалу.

Участникам предложат разучить песню «Мама, мамочка», которую сочинили педагоги центра. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут во всех городских учреждениях дополнительного образования, передает официальный сайт мэра Москвы.