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45 минут назад

Сергей Собянин: В 2023 году на ВДНХ завершатся реставрация и строительство 15 объектов

Вечерняя Москва

До конца нынешнего года городские власти завершат реставрацию и строительство 15 объектов на территории ВДНХ. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: В 2023 году на ВДНХ завершатся реставрация и строительство 15 объектов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В их числе два национальных павильона: Абхазии и Узбекистана. Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим снимкам и фрагментам, найденным во время работ. Чаши фонтанов павильона Узбекистана облицевали плиткой в национальной тематике, — рассказал он.

Планируется завершить работы в павильоне «Мясная промышленность», где будут воссозданы две бетонные скульптуры быков, украшавшие вход еще в 1939 году.

Готовится к открытию и павильон «Атом». Это будет самая современная и масштабная в России музейная площадка, посвященная освоению ядерных технологий в стране и мире. А в павильоне «Центральный» откроется экспозиция Третьяковской галереи.

Также готовятся к открытию музеи молочной промышленности, Олимпийский музей России и Политехнический музей. Гости Выставки смогут посетить новый кластер развлечений для семейного отдыха парк «Орион», написал Собянин в своем Telegram-канале.

В конце января заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Самой популярной выставочной площадкой оказался крупнейший в России центр «Космонавтика и авиация», который принял порядка 570 тысяч человек.

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