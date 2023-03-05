Собянин: В 2023 году на ВДНХ завершат реставрацию и строительство 15 объектов

Реставрацию и строительство 15 объектов завершат на ВДНХ в 2023 году. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году на ВДНХ завершим реставрацию и строительство 15 объектов. В их числе два национальных павильона: Абхазии и Узбекистана. Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим снимкам и фрагментам, найденным во время работ. Чаши фонтанов павильона Узбекистана облицевали плиткой в национальной тематике. Завершим работы в павильоне «Мясная промышленность». Здесь воссоздадут две бетонные скульптуры быков, которые украшали вход еще в 1939 году. Также отреставрируют скульптурную композицию «Боец с быком»», - написал он.

Мэр также отметил, что для посетителей готовится павильон «Атом». Это будет самая современная и масштабная в России музейная площадка, посвященная освоению ядерных технологий в стране и мире.

Собянин добавил, что в павильоне «Центральный» откроется экспозиция Третьяковки. Галерея представит 40 шедевров: картины, скульптуры, мозаики и другое. В планах - реставрация практически всех исторических павильонов Центральной аллеи. Скоро начнутся работы на последнем из них - «Оптика».