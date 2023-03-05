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1 час назад

Собянин: В 2023 году на ВДНХ завершат реставрацию и строительство 15 объектов

Агентство «Москва»иещё 3

Реставрацию и строительство 15 объектов завершат на ВДНХ в 2023 году. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году на ВДНХ завершим реставрацию и строительство 15 объектов. В их числе два национальных павильона: Абхазии и Узбекистана. Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим снимкам и фрагментам, найденным во время работ. Чаши фонтанов павильона Узбекистана облицевали плиткой в национальной тематике. Завершим работы в павильоне «Мясная промышленность». Здесь воссоздадут две бетонные скульптуры быков, которые украшали вход еще в 1939 году. Также отреставрируют скульптурную композицию «Боец с быком»», - написал он.

Мэр также отметил, что для посетителей готовится павильон «Атом». Это будет самая современная и масштабная в России музейная площадка, посвященная освоению ядерных технологий в стране и мире.

Собянин добавил, что в павильоне «Центральный» откроется экспозиция Третьяковки. Галерея представит 40 шедевров: картины, скульптуры, мозаики и другое. В планах - реставрация практически всех исторических павильонов Центральной аллеи. Скоро начнутся работы на последнем из них - «Оптика».

«Также готовятся к открытию музеи молочной промышленности, Олимпийский музей России и Политехнический музей. Гости Выставки смогут посетить новый кластер развлечений для семейного отдыха парк «Орион». В ландшафтном парке - пешеходный маршрут «Лента Мебиуса» и «Сад пяти чувств»», - заключил мэр Москвы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,
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