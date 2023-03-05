Иностранцы оценили новые станции БКЛ в Москве

«Московский метрополитен — удивительная смесь технологий, архитектуры и искусства, гордость не только Москвы, но и всей России. Спасибо за видео», «Полнейший восторг! Вот так и должен выглядеть транспорт будущего», «Браво, русские! Привет из Сербии», «Теперь сравните эти станции с теми, что в Америке... В Москве красивое чистое метро», — прокомментировали подписчики канала.