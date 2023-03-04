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1 час назад

Музей Победы в честь своего дня рождения подарит бесплатные билеты

Вечерняя Москва

В субботу, 4 марта, Музей Победы отмечает свое 37-летие. В честь праздника заведение приглашает интернет-пользователей на онлайн-викторину, посвященную истории и экспозициям культурного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы в честь своего дня рождения подарит бесплатные билеты
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— В день рождения Музея Победы мы предлагаем вспомнить, как создавался мемориальный комплекс на Поклонной горе и главный военно-исторический музей России, — говорится в сообщении.

Викторина стартовала 4 марта в 11:00 на сайте музея. Первые 10 участников, которые правильно ответят на все вопросы теста, получат по два бесплатных входных билета с возможностью посетить экспозицию «Подвиг Армии».

Победители из регионов России смогут посетить виртуальную экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа». Подарочные билеты будут активны до 1 июня текущего года.

Накануне стало известно, что в Музее Победы стартовал «Открытый лекторий», организованный в рамках подготовки к ежегодной акции «Диктант Победы». Первая лекция цикла была посвящена Ржевской битве, ее прочитал руководитель интернет-проекта «Я помню» Артем Драбкин.

Новости Москвы,Артем Драбкин,
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