Музей Победы в честь своего дня рождения подарит бесплатные билеты

В субботу, 4 марта, Музей Победы отмечает свое 37-летие. В честь праздника заведение приглашает интернет-пользователей на онлайн-викторину, посвященную истории и экспозициям культурного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— В день рождения Музея Победы мы предлагаем вспомнить, как создавался мемориальный комплекс на Поклонной горе и главный военно-исторический музей России, — говорится в сообщении.

Викторина стартовала 4 марта в 11:00 на сайте музея. Первые 10 участников, которые правильно ответят на все вопросы теста, получат по два бесплатных входных билета с возможностью посетить экспозицию «Подвиг Армии».

Победители из регионов России смогут посетить виртуальную экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа». Подарочные билеты будут активны до 1 июня текущего года.