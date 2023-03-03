Московские катки готовятся к закрытию
Акция «Ночь на катке» стартовала в Москве. На всех городских катках вечером 3 марта до 24 часов можно кататься бесплатно по предварительной регистрации. Развлекательную программу посвятили русскому балету, живописи и советскому кино — ее назвали «Сделано в России». Это завершающее массовое мероприятие перед закрытием зимнего сезона 2022-2023 на столичных катках.
Правда, часть из них продолжат работать до середины марта, некоторые оставили дату закрытия сезона открытой в связи с благоприятными для сохранности льда погодными условиями. Сотрудники Business FM спросили в кассах популярных столичных катков о том, как они работают этой весной:
«Каток культуры и отдыха» в парке Горького:
— До какого числа работает каток?
— До 8 марта.
— Почему не продлеваете? Март холодный обещают.
— К сожалению, не могу ответить.
— Ценник изменился?
— Такой же остался, сегодня билетов уже не осталось, а обычно они имеются, катание свободное, не так сильно загружен каток.
— В будни посвободнее?
— Да, гораздо свободнее, чем в выходные, особенно на утренние сеансы.
Каток «Южный полюс» в парке Лужники:
— 12 марта последний день, цены такие же на сегодня. Взрослый билет стоит, если будний день, то 400 рублей за сеанс, а в выходной день — 600 рублей. Детские билеты: в будний день — 200 рублей, в выходной — 300.
— На выходных очень много народу?
— Да, много бывает.
— Не планируете продлевать до конца марта?
— Уже официальная информация появилась — 12-го числа последний день.
Катки «Лед» и «Гигант» в парке «Сокольники»:
— Пока неизвестна дата закрытия катков, вся информация будет на официальном сайте либо звоните нам — мы работаем ежедневно с 9 до 20 без выходных. Сегодня катки работают — и «Гигант», и «Лед».
— Будет на нем «Ночь на катке»?
— Да, до 23 часов, но все билеты проданы на этот сеанс. Каток «Лед» — там искусственный лед, работает по сеансам, а каток «Гигант» — это натуральный лед, это большой круг и 1-й лучевой просек. «Гигант», если у вас свои коньки, то катаетесь бесплатно, скоро катки закроются, но пока точной даты закрытия нет. Цены не меняются, что в субботу, что в воскресенье, что в понедельник у нас цена одинаковая. «Лед» в будний день — с прокатом стоит 600 рублей, со своими коньками выход на лед — 300 рублей; в пятницу, субботу, воскресенье, праздничные дни — с прокатом 700 рублей, со своими коньками выход на лед 400 рублей.
Каток «ПРОлед» в саду «Эрмитаж»:
— Каток закрывается 10-го числа.
— Может быть, продлят?
— Продлят вряд ли. Пока информация, что работаем до 10-го, может быть, до 13-го будет работать. Будние дни — 250 рублей, в выходные — 350.
— Загруженность катка сильная?
— Не так уж много людей, как было зимой — столько людей сейчас нет. Может быть, последние дни будут загружены.
Каток ВДНХ объявил, что уже закрыл зимний сезон. Сообщение об этом есть на его сайте. Разобрали и ГУМ-каток на Красной площади. Это площадки с государственным участием, и точные даты закрытия оговариваются с подрядчиками еще в сентябре-октябре, говорит соучредитель и коммерческий директор компании «Формула льда» Константин Шашелев:
Константин Шашелев, соучредитель и коммерческий директор компании «Формула льда»
«Мы имеем опыт эксплуатации открытых ледовых катков как в чужих проектах, так и в своих. Если мы говорим про такие катки, как каток ВДНХ или в парке Горького, в парке «Патриот» — это все катки достаточно большой площади, и зачастую это государственные катки или катки с государственным финансированием. Устройство и эксплуатация этих катков регламентируется тендерными закупками. Тендерные закупки формируются обычно осенью при начале монтажа уже известно, когда его эксплуатация будет завершена. Например, каток на Красной площади ГУМ-каток — это частный каток, но там еще в начале сезона обозначается дата завершения эксплуатации. Погода как таковая, безусловно, для катков с искусственным льдом важна, но есть четкие временные промежутки, когда каток эксплуатируется. Почему еще катки завершают свою работу в начале марта, вне зависимости от погоды — интерес людей уходит от открытых катков, это просто психология. Основываясь на нашем опыте, мы понимаем, что дальше в марте эксплуатация катков не так рентабельна, как на новогодние или предновогодние дни. Наибольшая выручка катка идет в период каникул — в начале января. Когда появляются положительные температуры, начинает ярко светить солнце, теплый ветер — это те факторы, которые влияют на качество льда и на затраты по электроэнергии для работы холодильной установки, которая обеспечивает хорошее качество льда. Растут затраты, а трафик людей, посетителей катков значительно снижается обычно. Те, кто реально кайфует от катания, за сезон достаточно накатались».
Средняя стоимость часа катания в Москве варьируется от 250 до 350 рублей. Популярные катки в исторических местах и парках стоят значительно дороже, говорят участники рынка. Но даже из расчета посещения 100 человек в день и если половина посетителей берут коньки напрокат по 100 рублей в час, каток может заработать около 800 тысяч рублей в месяц. Столько популярные катки в Москве легко зарабатывают за час. Но львиная доля этой суммы уходит на обслуживание катка и оплату электроэнергии.
Правда, от катка не ждут быстрой окупаемости, этот бизнес рассчитан на долгосрочную перспективу. Первоначальные вложения окупаются минимум через два года эксплуатации. Но даже при посещаемости в 100 человек в день реально выйти на ежемесячную чистую прибыль в 1 млн рублей в месяц, говорят участники рынка. В Москве, где зимние виды спорта пользуются большой популярностью, даже маленькие районные катки посещают значительно больше людей.