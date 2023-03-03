Московские катки готовятся к закрытию

Акция «Ночь на катке» стартовала в Москве. На всех городских катках вечером 3 марта до 24 часов можно кататься бесплатно по предварительной регистрации. Развлекательную программу посвятили русскому балету, живописи и советскому кино — ее назвали «Сделано в России». Это завершающее массовое мероприятие перед закрытием зимнего сезона 2022-2023 на столичных катках.

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Правда, часть из них продолжат работать до середины марта, некоторые оставили дату закрытия сезона открытой в связи с благоприятными для сохранности льда погодными условиями. Сотрудники Business FM спросили в кассах популярных столичных катков о том, как они работают этой весной:

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«Каток культуры и отдыха» в парке Горького:

— До какого числа работает каток?

— До 8 марта.

— Почему не продлеваете? Март холодный обещают.

— К сожалению, не могу ответить.

— Ценник изменился?

— Такой же остался, сегодня билетов уже не осталось, а обычно они имеются, катание свободное, не так сильно загружен каток.

— В будни посвободнее?

— Да, гораздо свободнее, чем в выходные, особенно на утренние сеансы.

Каток «Южный полюс» в парке Лужники:

— 12 марта последний день, цены такие же на сегодня. Взрослый билет стоит, если будний день, то 400 рублей за сеанс, а в выходной день — 600 рублей. Детские билеты: в будний день — 200 рублей, в выходной — 300.

— На выходных очень много народу?

— Да, много бывает.

— Не планируете продлевать до конца марта?

— Уже официальная информация появилась — 12-го числа последний день.

Катки «Лед» и «Гигант» в парке «Сокольники»:

— Пока неизвестна дата закрытия катков, вся информация будет на официальном сайте либо звоните нам — мы работаем ежедневно с 9 до 20 без выходных. Сегодня катки работают — и «Гигант», и «Лед».

— Будет на нем «Ночь на катке»?

— Да, до 23 часов, но все билеты проданы на этот сеанс. Каток «Лед» — там искусственный лед, работает по сеансам, а каток «Гигант» — это натуральный лед, это большой круг и 1-й лучевой просек. «Гигант», если у вас свои коньки, то катаетесь бесплатно, скоро катки закроются, но пока точной даты закрытия нет. Цены не меняются, что в субботу, что в воскресенье, что в понедельник у нас цена одинаковая. «Лед» в будний день — с прокатом стоит 600 рублей, со своими коньками выход на лед — 300 рублей; в пятницу, субботу, воскресенье, праздничные дни — с прокатом 700 рублей, со своими коньками выход на лед 400 рублей.

Каток «ПРОлед» в саду «Эрмитаж»:

— Каток закрывается 10-го числа.

— Может быть, продлят?

— Продлят вряд ли. Пока информация, что работаем до 10-го, может быть, до 13-го будет работать. Будние дни — 250 рублей, в выходные — 350.

— Загруженность катка сильная?

— Не так уж много людей, как было зимой — столько людей сейчас нет. Может быть, последние дни будут загружены.

Каток ВДНХ объявил, что уже закрыл зимний сезон. Сообщение об этом есть на его сайте. Разобрали и ГУМ-каток на Красной площади. Это площадки с государственным участием, и точные даты закрытия оговариваются с подрядчиками еще в сентябре-октябре, говорит соучредитель и коммерческий директор компании «Формула льда» Константин Шашелев:

Константин Шашелев, соучредитель и коммерческий директор компании «Формула льда»

«Мы имеем опыт эксплуатации открытых ледовых катков как в чужих проектах, так и в своих. Если мы говорим про такие катки, как каток ВДНХ или в парке Горького, в парке «Патриот» — это все катки достаточно большой площади, и зачастую это государственные катки или катки с государственным финансированием. Устройство и эксплуатация этих катков регламентируется тендерными закупками. Тендерные закупки формируются обычно осенью при начале монтажа уже известно, когда его эксплуатация будет завершена. Например, каток на Красной площади ГУМ-каток — это частный каток, но там еще в начале сезона обозначается дата завершения эксплуатации. Погода как таковая, безусловно, для катков с искусственным льдом важна, но есть четкие временные промежутки, когда каток эксплуатируется. Почему еще катки завершают свою работу в начале марта, вне зависимости от погоды — интерес людей уходит от открытых катков, это просто психология. Основываясь на нашем опыте, мы понимаем, что дальше в марте эксплуатация катков не так рентабельна, как на новогодние или предновогодние дни. Наибольшая выручка катка идет в период каникул — в начале января. Когда появляются положительные температуры, начинает ярко светить солнце, теплый ветер — это те факторы, которые влияют на качество льда и на затраты по электроэнергии для работы холодильной установки, которая обеспечивает хорошее качество льда. Растут затраты, а трафик людей, посетителей катков значительно снижается обычно. Те, кто реально кайфует от катания, за сезон достаточно накатались».

Средняя стоимость часа катания в Москве варьируется от 250 до 350 рублей. Популярные катки в исторических местах и парках стоят значительно дороже, говорят участники рынка. Но даже из расчета посещения 100 человек в день и если половина посетителей берут коньки напрокат по 100 рублей в час, каток может заработать около 800 тысяч рублей в месяц. Столько популярные катки в Москве легко зарабатывают за час. Но львиная доля этой суммы уходит на обслуживание катка и оплату электроэнергии.