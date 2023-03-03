Собянин: Около 4 млн человек посетили ВДНХ за зиму

Этой зимой на ВДНХ побывали около 4 млн человек, организаторы провели более 5 тыс. мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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«По традиции главная выставка стала одной из самых посещаемых площадок города. За три месяца на каток пришли 450 тыс. человек. Всего зимой на ВДНХ побывали около 4 млн гостей, а организаторы провели свыше 5 тыс. спортивных мероприятий, мастер-классов, экскурсий, лекций и спектаклей», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что зимний сезон под общим названием «Та самая зима» продлился с 25 ноября по 26 февраля. Его начало приурочили к открытию самого большого катка столицы, а закрытие совпало с проводами Масленицы. На ВДНХ проходили мастер-классы по фигурному катанию олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, танцевальные костюмированные программы в стилях ретро и диско, утренние зарядки и флешмобы. Также на катке можно было провести церемонию бракосочетания и покататься на ночных сеансах.

Уточняется, что более 107 тыс. человек встретили 2023 год на ВДНХ, около 7,5 тыс. посетителей слушали бой курантов на катке. Кроме того, здесь можно было увидеть шоу на льду «Руслан и Людмила» и большую программу с театральными постановками, мастер-классами и концертами. 7 января на ВДНХ отметили Рождество.

В материале добавляют, что выставка стала единственным местом в городе, где прошли новогодние елки в десяти необычных форматах. Детей ждали киберсказки с участием роботов, театрализованные и научные шоу, мюзиклы с морскими обитателями и веселые квесты с персонажами мультиков. Традиционно ВДНХ стала одной из главных столичных площадок, где отметили праздники и памятные даты: День героев Отечества, День студента, День всех влюбленных и День защитника Отечества.

Отмечается, что в конце декабря выставка встретила 20-миллионного посетителя. Гостю и его семье подарили набор билетов на мероприятия и в музеи, дополнительные бонусы от резидентов ВДНХ и памятную фотосессию.

Поясняется, что перед новогодними каникулами в обновленном павильоне №42 открылись первый в России интерактивный центр «Музей лошади» и конный театр Кремлевской школы верховой езды. В отреставрированном павильоне №44 «Кролиководство» подготовили программу «Добрые каникулы» с серией творческих и благотворительных мастер-классов, лекций и кинопоказов некоммерческих организаций. В феврале прошла презентация культурно-исторической программы, посвященной 100-летнему юбилею Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Она получила название «ВДНХ в отражении времени». Эта тема будет центральной на протяжении 2023 года. Также на ВДНХ реализуется специальная программа для лауреатов выставки, награжденных в разные годы медалями ВСХВ и ВДНХ СССР. В феврале первые участники программы получили специальные карты. Теперь лауреаты могут бесплатно посещать Музей ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово» и другие места.

Также, в этом сезоне все, кто профессионально занимается спортом, могли посетить занятия по хоккею с шайбой, подготовленные хоккеистами и заслуженными спортсменами хоккейной академии «Буран». Их проводили на катке в парке «Останкино». Также можно было принять участие в дружеских забегах, покататься на лыжах и тюбинговых горках.