Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Зеленограда с юбилеем города, а также вручил им награды в ходе праздничного концерта в "Ведогонь-театре" на улицы Юности в пятницу.
"С днем рождения, Зеленоград! <…> Когда сюда приезжаешь, такое особое чувство, потому что это, конечно, историческое место для нашей памяти о Великой Отечественной войне, названия "Крюково", "Панфиловцы" знает вся страна. Конечно, низкий поклон ветеранам, которые еще с нами, ветеранам войны, ветеранам труда", - сказал мэр.
Он отметил, что история Зеленограда связана с развитием советской микроэлектроники и когда-то его сравнивали Силиконовой долиной по динамике развития технологий, по его значению.
"Сегодня государство снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого во многом зависит, что будет с нами происходить ближайшие годы, а, может, и десятилетия. Это основа науки, микроэлектроники, информационных технологий, это фундамент развития советской и современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные, от которых зависит во многом успех специальной операции. И надеюсь, что вместе с вами мы не подведем страну", - обратился мэр к жителям города.