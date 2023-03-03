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30 минут назад

Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием города

ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Зеленограда с юбилеем города, а также вручил им награды в ходе праздничного концерта в "Ведогонь-театре" на улицы Юности в пятницу.

Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С днем рождения, Зеленоград! <…> Когда сюда приезжаешь, такое особое чувство, потому что это, конечно, историческое место для нашей памяти о Великой Отечественной войне, названия "Крюково", "Панфиловцы" знает вся страна. Конечно, низкий поклон ветеранам, которые еще с нами, ветеранам войны, ветеранам труда", - сказал мэр.

Он отметил, что история Зеленограда связана с развитием советской микроэлектроники и когда-то его сравнивали Силиконовой долиной по динамике развития технологий, по его значению.

"Сегодня государство снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого во многом зависит, что будет с нами происходить ближайшие годы, а, может, и десятилетия. Это основа науки, микроэлектроники, информационных технологий, это фундамент развития советской и современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные, от которых зависит во многом успех специальной операции. И надеюсь, что вместе с вами мы не подведем страну", - обратился мэр к жителям города.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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