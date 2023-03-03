Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием города

"Сегодня государство снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого во многом зависит, что будет с нами происходить ближайшие годы, а, может, и десятилетия. Это основа науки, микроэлектроники, информационных технологий, это фундамент развития советской и современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные, от которых зависит во многом успех специальной операции. И надеюсь, что вместе с вами мы не подведем страну", - обратился мэр к жителям города.