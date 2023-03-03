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31 минуту назад

Аэропорт Шереметьево призвал пассажиров прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Москва24иещё 1

Аэропорт Шереметьево призвал пассажиров в ближайшие выходные заранее прибывать на рейсы в связи с прогнозируемым снегопадом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Аэропорт Шереметьево призвал прибывать на рейсы заранее
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

"Несмотря на наступление весны, зима не спешит покидать столичный регион: в эти выходные в Москве ожидаются снегопады. Дорожное движение может быть затруднено. В связи с этим, пожалуйста, прибывайте в аэропорт заранее", – говорится в сообщении.

В воздушной гавани пассажирам порекомендовали добираться до Шереметьево поездами "Аэроэкспресс", поскольку они являются наиболее надежным видом транспорта в условиях непогоды. Отмечается, что скоростные составы доезжают до терминалов B и C за 32 минуты от станции Окружной и за 50 минут от Белорусского вокзала.

Ранее руководитель прогностического центра "MЕТЕО" Александр Шувалов сообщил, что в выходные в Москве ожидается обильный снегопад. По его словам, атмосферное давление упадет, столбики термометров опустятся до 2–3 градусов мороза. Также прогнозируется усиление ветра.

Кроме того, Гидрометцентр России продлил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 субботы, 4 марта.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Аэропорт Шереметьево,
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