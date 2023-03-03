Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием образования города

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию основания Зеленограда, которое состоялось в «Ведогонь-театре», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«С днем рождения, Зеленоград. Мне очень просто сверять даты в развитии Зеленограда, потому что мы с Зеленоградом одногодки - 1958 года рождения. Глядя на исторические события Зеленограда, я так вспоминал по этим годам вехи своей жизни, а последние годы вообще тесно связаны с Зеленоградом», - сказал Собянин.

Он добавил, что с Зеленоградом связана история развития отечественной микроэлектроники. Собянин напомнил, что когда-то Зеленоград сравнивали с «Силиконовой долиной» по динамике развития технологий.

«И сегодня государство снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого во многом зависит, что будет с нами происходить в ближайшие годы, а, может, - десятилетия. Та основа науки, микроэлектроники, информационных технологий - это фундамент развития современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные», - отметил мэр.

По его словам, в Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий, включая один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров.

«Мы вместе с вами стараемся сделать так, чтобы Зеленоград жил и развивался по самым лучшим стандартам Москвы: и в области развития экономики, и в области образования», - сказал мэр.

Собянин напомнил, что многое делается и для развития транспорта. «В августе этого года в Зеленоград придет наземное метро Москвы, и проезд на электричке, включая бесплатные пересадки на МЦК, на метро, будет в два раза дешевле, количество поездов - значительно больше, интервалы между ними - меньше», - добавил он.