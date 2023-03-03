В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием образования города

Агентство «Москва»иещё 1

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию основания Зеленограда, которое состоялось в «Ведогонь-театре», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«С днем рождения, Зеленоград. Мне очень просто сверять даты в развитии Зеленограда, потому что мы с Зеленоградом одногодки - 1958 года рождения. Глядя на исторические события Зеленограда, я так вспоминал по этим годам вехи своей жизни, а последние годы вообще тесно связаны с Зеленоградом», - сказал Собянин.

Он добавил, что с Зеленоградом связана история развития отечественной микроэлектроники. Собянин напомнил, что когда-то Зеленоград сравнивали с «Силиконовой долиной» по динамике развития технологий.

«И сегодня государство снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого во многом зависит, что будет с нами происходить в ближайшие годы, а, может, - десятилетия. Та основа науки, микроэлектроники, информационных технологий - это фундамент развития современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные», - отметил мэр.

По его словам, в Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий, включая один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров.

«Мы вместе с вами стараемся сделать так, чтобы Зеленоград жил и развивался по самым лучшим стандартам Москвы: и в области развития экономики, и в области образования», - сказал мэр.

Собянин напомнил, что многое делается и для развития транспорта. «В августе этого года в Зеленоград придет наземное метро Москвы, и проезд на электричке, включая бесплатные пересадки на МЦК, на метро, будет в два раза дешевле, количество поездов - значительно больше, интервалы между ними - меньше», - добавил он.

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия в «Ведогонь-театре» мэр вручил награды Москвы жителям Зеленограда.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий