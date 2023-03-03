Собянин назвал сроки открытия спорткомплекса «Спутник Арена»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена» в девятом микрорайоне Зеленограда. Об этом в пятницу, 3 марта, он заявил в ходе осмотра указанного объекта.

— Только на улице, на футбольном поле будут заниматься 500 человек в день. Активнее вовлекайте людей. Бюрократически не подходите. Занимайтесь активной деятельностью, чтобы жизнь кипела. Это же построено для людей. И запускаете побыстрее, — заявил глава города руководству объекта.

В объекте общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров оборудован бассейн на шесть дорожек, а также универсальный спортивный зал с трибунами почти на 250 зрителей. Кроме того, в комплексе организованы тренажерное отделение, медицинский блок, а также раздевалки с душевыми и тренерские кабинеты.