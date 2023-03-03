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31 минуту назад

Собянин: Спорткомплекс «Спутник Арена» планируется открыть в апреле

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена» в девятом микрорайоне Зеленограда. Об этом в пятницу, 3 марта, он заявил в ходе осмотра указанного объекта.

Собянин назвал сроки открытия спорткомплекса «Спутник Арена»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства МосквыМаксим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

— Только на улице, на футбольном поле будут заниматься 500 человек в день. Активнее вовлекайте людей. Бюрократически не подходите. Занимайтесь активной деятельностью, чтобы жизнь кипела. Это же построено для людей. И запускаете побыстрее, — заявил глава города руководству объекта.

В объекте общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров оборудован бассейн на шесть дорожек, а также универсальный спортивный зал с трибунами почти на 250 зрителей. Кроме того, в комплексе организованы тренажерное отделение, медицинский блок, а также раздевалки с душевыми и тренерские кабинеты.

На прилегающей территории объекта разместилось футбольное поле размером 105х68 метров с искусственным покрытием из синтетической травы, присыпанной резиновой крошкой, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на неэффективно используемых территориях Москвы построят семь спортивных объектов.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Сергей Собянин,
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