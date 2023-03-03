Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде

"Только на улице, на футбольном поле будет заниматься 500 человек в день. Активнее вовлекайте людей, бюрократически не подходите [к вопросу]. <…> На улице, в тренажерном зале, в спортивном зале чтобы жизнь кипела. Это построено для людей. И запускайте побыстрее", - сказал мэр руководству и тренерам спортивного дворца.