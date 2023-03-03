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1 час назад

Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде

ТАССиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в пятницу скорее открыть новый спорткомплекс "Спутник Арена" в Зеленограде.

Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Только на улице, на футбольном поле будет заниматься 500 человек в день. Активнее вовлекайте людей, бюрократически не подходите [к вопросу]. <…> На улице, в тренажерном зале, в спортивном зале чтобы жизнь кипела. Это построено для людей. И запускайте побыстрее", - сказал мэр руководству и тренерам спортивного дворца.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новый спорткомплекс с футбольным полем и бассейном планируется открыть в апреле 2023 года. Строительство спортивного объекта в 9-м микрорайоне Зеленограда на площади Колумба было начато в январе 2020 года и завершено в минувшем декабре.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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