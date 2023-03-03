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1 час назад

Сергей Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

Mos.ru

В Москве производство продуктов питания по итогам прошлого года выросло на 6,1 процента. Кроме того, увеличился и объем продукции, который предприятия поставили заказчикам за этот период. Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23 процента, а мясных — на четыре процента. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это стало возможным в том числе благодаря московским мерам поддержки промышленности. Инвесторам выгодно размещать производства в столице — мы предоставляем под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В ТиНАО на таком участке появится пищевой кластер с небольшими производствами хлебной, молочной и другой продукции», — сообщил Мэр Москвы.

В столице работает более 200 предприятий пищевой продукции. Они активно замещают используемое сырье и оборудование на отечественные аналоги, выходят на новые зарубежные рынки и расширяют ассортимент.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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