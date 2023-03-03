Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

В Москве производство продуктов питания по итогам прошлого года выросло на 6,1 процента. Кроме того, увеличился и объем продукции, который предприятия поставили заказчикам за этот период. Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23 процента, а мясных — на четыре процента. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.