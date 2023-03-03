В Даниловском районе Москвы построят небоскреб

Высотка с эффектным фасадом, напоминающим движение магнитных волн, появится в Даниловском районе столицы. Об этом в пятницу сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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"В составе ЖК "Павелецкая сити" появится небоскреб, который сможет соперничать со знаменитой лондонской башней-"огурцом" Мэри Экс от Нормана Фостера и башней Торре Агбар в Барселоне. Главная особенность проекта - декоративные ламели белого цвета, которые проходят через все здание и напоминают движение магнитных волн", - заявил Кузнецов.

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Москомархитектура согласовала третью очередь проекта, которая реализуется девелоперами MR Group и Level Group в Даниловском районе, по адресу: улица Дубининская, вл. 59-69. Архитектурные решения разработаны бюро ADM. Композиционно комплекс состоит из двух жилых высоток - корпуса 10 (29 этажей), корпуса 11 (56 этажей), одноэтажного корпуса А, где будут располагаться офисы, служба эксплуатации, въезд в подземный паркинг, и двухэтажного корпуса Б, в котором разместится фитнес-центр. Главная башня получила название Premier Tower, ее высота достигнет 207 м, вторая под именем Frame House - 100 м. Все здания объединит подземный паркинг, рассчитанный на 430 машин и 17 мотоциклов.

Силуэт башни-доминанты Premier Tower сформирован за счет артикулированного объема: она расширяется в середине и снова сужается кверху. В нижней части здания планки сгущаются и переходят в парадный козырек. Этот элемент формирует столь важное для архитектуры понятие адреса, сразу же притягивая взгляд к главному входу.

"Второе высотное здание Frame House будет иметь сложную пластику фасадов за счет использования в отделке металлических кассет с выпуклыми объемами. По сути это аллюзия на масштабный механизм, собранный из множества деталей и шестеренок. И если в башне-доминанте в качестве основного материала выбрано стекло, придающее ей дополнительную легкость, то здесь за харизму отвечают брутальные металлические элементы", - добавили в Москомархитектуре.