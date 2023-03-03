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1 час назад

Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году

Mos.ru

В 2022 году столичные предприятия произвели медицинскую мебель на сумму 1,3 миллиарда рублей — это вдвое больше, чем в 2021-м. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году
Фото: Mos.ruMos.ru

«Сегодня в Москве выпускают ряд важных для системы здравоохранения медицинских изделий, например наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких, изделия для остановки кровотечений и сердечно-легочной реанимации. Также в городе изготавливают специализированную медицинскую мебель: лабораторные и корпусные изделия, реанимационные и функциональные кровати, столы и тележки. В прошлом году объем производства такой продукции вырос вдвое по сравнению с предыдущим — до 1,3 миллиарда рублей», — сказал Владимир Ефимов.

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Ранее Мэр Москвы сообщил, что в столице работают более 200 предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения и лекарственные препараты. По итогам прошлого года производство медоборудования в городе выросло почти на треть.

Увеличению объемов выпуска социально важной продукции и наращиванию мощностей предприятий способствует системная и антикризисная поддержка.

«Столичной промышленности доступно более 20 системных инструментов поддержки от города. Также активному росту производства изделий медицинского назначения в Москве способствуют офсетные контракты, которые столица заключает с инвесторами. Например, сейчас ведется прием заявок на участие в конкурсе на поставку медицинской мебели в рамках подобного соглашения. Победитель аукциона вложит не менее 250 миллионов рублей в локализацию на территории города производства данной продукции», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.

Кроме того, в 2022 году столичный производитель медицинской мебели «Медицинофф» получил поддержку от города в виде субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг. Таким образом, компания смогла расширить технологический парк оборудования.

Предприятия могут обратиться в центр поддержки промышленности, чтобы получить помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,
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