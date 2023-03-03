145 парковочных мест на северо-востоке Москвы выставлено на торги

На городские торги по продаже выставлено 145 машино-мест на многоуровневых подземных и наземных парковках на северо-востоке Москвы. Их реализуют на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения с последовательным понижением начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами называют сумму, которую готовы заплатить за объект. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«Собственное машино-место экономит время на поиск парковки и гарантирует сохранность автомобиля при любых погодных условиях. Для автовладельцев, проживающих или работающих на северо-востоке столицы, на торгах предлагается 145 парковочных мест площадью от 11,2 до 20,9 квадратного метра. Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 14 по 31 марта, онлайн-торги пройдут в марте и апреле», — рассказал Иван Щербаков.

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Наибольшее количество объектов выставлено на наземных стоянках в районе Северный — 91 машино-место. На Челобитьевском шоссе (дом 4а) и Долгопрудненском шоссе (дом 6 и дом 8) можно приобрести машино-места площадью от 14,2 до 20,9 квадратного метра. Парковки размещаются у выездов на крупные магистрали районов недалеко от жилых и промышленных кварталов.

В районе Марьина Роща на подземном паркинге на Старомарьинском шоссе (дом 13) предлагается 48 парковочных мест площадью от 11,2 до 17,8 квадратного метра. Стоянка располагается в глубине развитого района в окружении многоквартирных домов, торговых и производственных объектов. Въезд и выезд на паркинг осуществляется через отдельную въездную группу.

Еще шесть машино-мест площадью от 14,7 до 15,3 квадратного метра выставлено на подземной парковке в Бутырском районе. Парковка на улице Милашенкова (дом 7, корпус 1) располагается рядом со станцией метро «Фонвизинская» в активно застраивающемся микрорайоне.

Большая часть машино-мест (123 объекта) будет реализована на открытых аукционах, 16 — посредством публичного предложения и еще шесть — на торгах без объявления цены. Подать заявку на приобретение машино-мест могут все желающие, онлайн-торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке.