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1 час назад

145 парковочных мест на северо-востоке Москвы выставлено на торги

Mos.ru

На городские торги по продаже выставлено 145 машино-мест на многоуровневых подземных и наземных парковках на северо-востоке Москвы. Их реализуют на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения с последовательным понижением начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами называют сумму, которую готовы заплатить за объект. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

145 парковочных мест на северо-востоке Москвы выставлено на торги
Фото: Mos.ruMos.ru

«Собственное машино-место экономит время на поиск парковки и гарантирует сохранность автомобиля при любых погодных условиях. Для автовладельцев, проживающих или работающих на северо-востоке столицы, на торгах предлагается 145 парковочных мест площадью от 11,2 до 20,9 квадратного метра. Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 14 по 31 марта, онлайн-торги пройдут в марте и апреле», — рассказал Иван Щербаков.

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Наибольшее количество объектов выставлено на наземных стоянках в районе Северный — 91 машино-место. На Челобитьевском шоссе (дом 4а) и Долгопрудненском шоссе (дом 6 и дом 8) можно приобрести машино-места площадью от 14,2 до 20,9 квадратного метра. Парковки размещаются у выездов на крупные магистрали районов недалеко от жилых и промышленных кварталов.

В районе Марьина Роща на подземном паркинге на Старомарьинском шоссе (дом 13) предлагается 48 парковочных мест площадью от 11,2 до 17,8 квадратного метра. Стоянка располагается в глубине развитого района в окружении многоквартирных домов, торговых и производственных объектов. Въезд и выезд на паркинг осуществляется через отдельную въездную группу.

Еще шесть машино-мест площадью от 14,7 до 15,3 квадратного метра выставлено на подземной парковке в Бутырском районе. Парковка на улице Милашенкова (дом 7, корпус 1) располагается рядом со станцией метро «Фонвизинская» в активно застраивающемся микрорайоне.

Большая часть машино-мест (123 объекта) будет реализована на открытых аукционах, 16 — посредством публичного предложения и еще шесть — на торгах без объявления цены. Подать заявку на приобретение машино-мест могут все желающие, онлайн-торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Здесь представлены документация и правила проведения аукционов. На ресурсе также можно подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более пяти тысяч объектов недвижимости.

Новости Москвы,Иван Щербаков,
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