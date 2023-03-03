За год более 15 тысяч москвичей получили личные книжки волонтера

За год более 15 тысяч москвичей оформили личную книжку волонтера (ЛКВ). Этот документ вручают активным участникам добровольческого движения столицы. Он помогает сохранить историю участия в городских событиях, зафиксировать часы добровольческой помощи и личные достижения. Получить книжку можно после участия в первом мероприятии.

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

ЛКВ выдает ресурсный центр «Мосволонтер». Систему учета добровольческой активности придумали в 2014 году, сегодня она стала одним из обязательных атрибутов волонтерского сообщества столицы.

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«В конце 2022 года был разработан новый дизайн волонтерских паспортов. Более двух тысяч волонтеров уже получили ЛКВ нового образца. С учетом прошлого года личную книжку волонтера оформили более 15 тысяч москвичей», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Оформить паспорт добровольца можно онлайн на сайте «Мосволонтера» с помощью специального сервиса. Он заработал почти семь месяцев назад, за это время им воспользовались уже более 7,2 тысячи горожан. Всего ресурсный центр оформил свыше 57 тысяч личных книжек волонтера.

Новый дизайн и преимущества

Начиная с этого года москвичи получают ЛКВ только в новом дизайне. Книжка размером 10 на 15 сантиметров выдержана в сине-бирюзовых тонах. На обложке сиреневой лентой очерчен контур матрешки — неизменного символа волонтерского сообщества столицы, а также размещена надпись: «Личная книжка волонтера». На лицевой стороне документа изображен герб Москвы — темно-красный геральдический щит и всадник Георгий Победоносец.

Паспорт добровольца может быть индивидуальным или коллективным, например образовательного учреждения, некоммерческой организации и другой социально ориентированной городской компании. Сейчас индивидуальные волонтеры получают документ на руки в течение пяти рабочих дней после подачи онлайн-заявки, а сотрудники добровольческих и образовательных организаций — в течение 10 рабочих дней. Перечень необходимых документов и анкета опубликованы в разделе «Личная книжка волонтера» на сайте ресурсного центра.

Сделать отметки о помощи на мероприятиях можно у сотрудников офисов «Мосволонтера». Они фиксируют в паспорте добровольца факт участия в патриотических и экологических акциях, сборе гуманитарной помощи «Москва помогает» для жителей новых территорий России, в мероприятиях по сохранению культурного наследия, а также занятость во время масштабных событий. Кроме того, в книжке учитывается прохождение образовательных программ и онлайн-курсов по развитию компетенций в сфере добровольчества.

Книжка волонтера может дать преимущество выпускникам школ при поступлении в вузы: зафиксированный добровольческий опыт помогает получить от одного до 10 дополнительных баллов на вступительных экзаменах. Кроме того, сведения из личной книжки подтверждают опыт для оформления заявки в волонтерский корпус при проведении крупнейших международных, федеральных или региональных мероприятий.

Где получить личную книжку волонтера

Сегодня паспорт добровольца горожанам вручают по пяти адресам. Волонтерские окружные центры «Доброе место» в трех округах Москвы работают ежедневно с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00 и в воскресенье с 10:00 до 19:00. Специалисты выдают книжки и учитывают добровольческий опыт на Ленинградском проспекте (дом 5, строение 1), в корпусе 145 в Зеленограде и на Беловежской улице (дом 83).

Еще два окружных центра работают с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 и в пятницу с 10:00 до 17: 45. Получить личные книжки москвичи могут по адресам: Братиславская улица, дом 15, корпус 2 и Косинская улица, дом 24, корпус 3.

С 2023 года срок хранения готовых ЛКВ составляет один год.

Вопросы о процедуре получения волонтерских книжек горожане могут задать, направив письмо на электронную почту: info@mosvolonter.ru.Обращения от организаций принимают по адресу: partner@mosvolonter.ru.

Первые обладатели новых паспортов

Личные книжки волонтера в новом дизайне одними из первых получили ученики школы № 1537 «Информационные технологии». Сине-бирюзовые паспорта выдали 26 участникам добровольческого отряда, а всего в образовательной организации в волонтерской деятельности участвуют более 80 школьников.

Как рассказал руководитель отряда Михаил Табаев, ребята активно помогают в акциях по сбору макулатуры и крышечек, выезжают в семейный центр в городе Дмитрове и проводят творческие мероприятия для его воспитанников. Отряд активно поддерживает социальные проекты, которые реализуют в столице. В сентябре юные добровольцы присоединились к акции «Соберем ребенка в школу». Перед Новым годом они собирали подарки для детей, проживающих на новых территориях России, и передавали их в пункты «Москва помогает».

«Дарить людям свое сердце и доброту, не оставаться равнодушными и заряжать окружающих позитивными эмоциями важно для наших волонтеров. Книжки в новом дизайне стали для юных помощников еще одним стимулом чаще участвовать в добровольческих мероприятиях. Получить обновленные ЛКВ первыми среди московских школ стало для нас приятной неожиданностью. Уверен, что в ближайшем будущем большинство учащихся в столице получат новые книжки и сразу начнут их заполнять. Добрых дел в столице станет намного больше», — отметил Михаил Табаев.