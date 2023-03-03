В московском метро заменят обивку сидений

Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками «М» в вагонах московского метрополитена, которая сохраняет пятна, будет постепенно заменена на новую. В пресс-службе «Трансмашхолдинг» (ТМХ) уточнили, что на новой обивке не остаются разводы, пишут РИА Новости.

Фото: Открытые источники Открытые источники

Пассажиры столичного метро рассказали, что старая обивка сидений сохраняет пятна и выглядит грязной. Некоторые отметили, что ткань сохраняет и неприятные запахи.

«Обивка сидений в вагонах метро имеет определенный срок службы и заменяется в эксплуатации сервисной компанией по мере износа», - пояснили в ТМХ.

В компании добавили, что ткань новой обивки сидений будет другой. Старую заменит длинноворсовый шенилл, на котором не остается разводов и пятен, а также он легко чистится. Эта ткань мягкая и приятная на ощупь.