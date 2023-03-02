Мострансавто получило более 40 новых автобусов большого класса

«До этой поставки автобусов марки НЕФАЗ-5299 в автопарке Мострансавто не было, поэтому сейчас это новинка не только для пассажиров, но и для самого перевозчика. В первую очередь низкопольные автобусы общей вместимостью 105 человек, выйдут на маршруты с высоким пассажиропотоком, связывающим область с Москвой. Сейчас транспортные средства уже вышли на маршруты в городских округах: Люберцы, Лыткарино, Рузском, Химки, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Богородском, Электросталь, Павловский Посад», - пояснила Кротова.