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1 час назад

Мострансавто получило более 40 новых автобусов большого класса

Агентство «Москва»иещё 1

В Мострансавто поставлено 43 новых автобуса большого класса НЕФАЗ-5299, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто получило более 40 новых автобусов большого класса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В автопарк АО «Мострансавто» поступило 43 комфортабельных автобуса большого класса НЕФАЗ-5299. Транспортные средства предприятия уже вышли на маршруты в девяти городских округах региона», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, которую цитирует пресс-служба, отметила, что автопарки региона продолжают пополняться новыми современными и комфортными автобусами. Она добавила, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца 2023 года на маршруты выйдет порядка 1,3 тыс. новых транспортных средств.

«До этой поставки автобусов марки НЕФАЗ-5299 в автопарке Мострансавто не было, поэтому сейчас это новинка не только для пассажиров, но и для самого перевозчика. В первую очередь низкопольные автобусы общей вместимостью 105 человек, выйдут на маршруты с высоким пассажиропотоком, связывающим область с Москвой. Сейчас транспортные средства уже вышли на маршруты в городских округах: Люберцы, Лыткарино, Рузском, Химки, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Богородском, Электросталь, Павловский Посад», - пояснила Кротова.

Уточняется, что автобусы НЕФАЗ-5299 оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Еще в транспортном средстве предусмотрена система наклона кузова в сторону дверей на остановке («книлинг»), что значительно облегчает посадку и высадку. Также для удобства маломобильных пассажиров встроена механическая аппарель, а в салоне - место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что филиал «Мострансавто» в Истре получил 16 новых автобусов среднего класса, планируется получить еще восемь автобусов большого и пять малого классов.

Новости Москвы,Андрей Воробьев,Правительство московской области,
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