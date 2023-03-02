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34 минуты назад

Пассажирам БКЛ вручили подарки в честь открытия линии

Москва24

В честь открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) на всех станциях линии специалисты метрополитена дарили пассажирам подарки. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пассажирам БКЛ вручили подарки в честь открытия линии
Фото:  телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Так, гости и жители столицы получили географическую схему метро в тубусах, маленькие схемы метро, а также бумажные модели поезда "Москва-2020". Сотрудники подземки в честь открытия БКЛ дарили в том числе брендированные чехлы, футболки и кружки, билеты на колесо обозрения "Солнце Москвы", открытки и наборы сладостей.

Помимо этого, Дептранс подготовил другие онлайн-презенты. Например, к открытию линии была собрана музыкальная подборка в соцсети "ВКонтакте". Также пассажиры БКЛ с 1 по 4 марта смогут получить карточки с промокодом на бесплатную подписку в онлайн кинотеатр "Иви".

"В первый день работы БКЛ мы подарили пассажирам около 800 тысяч тематических сувениров. Наши сотрудники раздавали брендированные подарки: молочный шоколад, кружки, футболки и многое другое. Желаем всем приятных поездок в московском метро", – поделился заммэра столицы Максим Ликсутов.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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