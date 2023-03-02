Три автомобильных моста откроют в столице в 2023 году

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что три автомобильных моста планируется открыть в столице в этом году.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Первый мост проходит через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ". Второй свяжет части Северо-Восточной хорды для выхода на трассу М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань", – уточнил он.

Как отметил Загрутдинов, еще один мост появится на южном участке МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

По его словам, открытие трех мост заметно улучшит транспортную ситуацию в Москве. Глава департамента перечислил преимущества от реализации этих проектов. Так, запуск движения через затон Новинки завершит формирование альтернативного ТТК участка улично-дорожной сети от Симоновской набережной до района Южнопортовый, снизит транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

В свою очередь, мост через реку Пехорка позволит соединить участок Северо-Восточной хорды с трассой М-12. А благодаря третьему сооружению появится прямая бессветофорная транспортная связь, объединяющая ЮВАО и ЮАО.

Столичные автомобилисты смогут выбирать альтернативные маршруты. Загрутдинов также уточнил, что новый транспортный каркас создается по распоряжению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе.