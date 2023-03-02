Москва онлайн покажет балет на льду в рамках акции "Ночь на катке"

3 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит ежегодная акция "Ночь на катке" в саду "Эрмитаж". В этом парке праздничная программа пройдет под названием "PROлед".

Фото: m24.ru m24.ru

Гостей ждут мастер-классы, игры и конкурсы, а также танцевальные номера на тему балетов "Лебединое озеро" Петра Чайковского и "Весна священная" Игоря Стравинского. Перед зрителями выступит шоу-балет Ice Queen Show.