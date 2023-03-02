Utair начнет выполнять четыре рейса в сутки из Москвы в Сочи

Авиакомпания Utair с марта увеличила частоту полетов с одного до четырех рейсов в сутки из Москвы в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в четверг.
"С марта Utair начинает выполнять четыре ежедневных рейса по маршруту Москва (Внуково) - Сочи", - сказано в сообщении.
Стоимость билетов - от 1,3 тыс. рублей. "Для удобства наших пассажиров будем летать из Внуково в Сочи ежедневно по удобному расписанию: утром, днем и вечером. К летнему сезону планируем ввести дополнительные частоты", - отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе перевозчика, ранее выполнялся один рейс в сутки.
Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". Занимается обеспечением пассажирских и грузовых перевозок. В маршрутной сети более 120 направлений. Основная задача - соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и юг страны. Также компания летает в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.