Станцию метро «Аэропорт Внуково» соединят с переходом в терминал

Будущую станцию « Аэропорт Внуково » Солнцевской линии метро соединят с переходом в терминал воздушной гавани. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев .

— Начинаются работы по примыканию станции метро «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии метро к существующему подземному переходу в аэропорт. В целом на станции «Аэропорт Внуково» укладка бетона выполнена почти на три четверти, — сказал он.

Для такого соединения потребуется закрыть участок пешеходного перехода между входным павильоном со стороны улицы 1-я Рейсовая и терминалом Внуково в период с 2 марта по 15 июня 2023 года. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что при этом доступ в переход со стороны аэропорта к поездам ООО «Аэроэкспресс» перекрываться не будет, сообщает агентство городских новостей «Москва».