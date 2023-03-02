Бочкарёв рассказал об особенностях строительства восточного участка БКЛ

«Возведение станции «Печатники» и двухпутного перегонного тоннеля до станции «Нагатинский Затон» велось в сложных инженерно-геологических условиях: рядом с действующей станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и рекой Нищенка. При сооружении тоннелей проводились геодезические наблюдения за деформациями дневной поверхности и георадиолокационное обследование с целью выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка», — сказал Бочкарёв.