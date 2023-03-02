В Москве проведут чемпионат по поеданию хинкали с призом в 1 млн рублей

Уже второй чемпионат по поеданию хинкали проведут в Москве в сети «Кафе Хинкальная». В этом году победитель получит миллион рублей, сообщается на сайте заведения.

Фото: Мослента Мослента

1 000 000 рублей награда победителю

За второе место обещают трехдневный тур в пятизвездочный отель «Pontos Plaza Ессентуки», за третье — Macbook Pro M2, стоимостью 140 тысяч рублей.

Всего пройдет 16 отборочных этапов. В финал пройдут 16 человек, им предстоит за две минуты съесть наибольшее количество хинкали.

Для участия необходимо заплатить пять тысяч рублей, при этом количество мест ограничено. Желающим нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Состязание будет проходить во флагманском ресторане на Неглинной улице.

В 2022 году чемпионом стал блогер Андрей Тюрнин из Великого Новгорода. Он смог съесть 25 штук за полторы минуты и получил приз в 500 тысяч рублей.