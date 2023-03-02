В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
28 минут назад

В Москве проведут чемпионат по поеданию хинкали с призом в миллион рублей

Мослента

Уже второй чемпионат по поеданию хинкали проведут в Москве в сети «Кафе Хинкальная». В этом году победитель получит миллион рублей, сообщается на сайте заведения.

В Москве проведут чемпионат по поеданию хинкали с призом в 1 млн рублей
Фото: МослентаМослента

1 000 000 рублей награда победителю

За второе место обещают трехдневный тур в пятизвездочный отель «Pontos Plaza Ессентуки», за третье — Macbook Pro M2, стоимостью 140 тысяч рублей.

Всего пройдет 16 отборочных этапов. В финал пройдут 16 человек, им предстоит за две минуты съесть наибольшее количество хинкали.

Для участия необходимо заплатить пять тысяч рублей, при этом количество мест ограничено. Желающим нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Состязание будет проходить во флагманском ресторане на Неглинной улице.

В 2022 году чемпионом стал блогер Андрей Тюрнин из Великого Новгорода. Он смог съесть 25 штук за полторы минуты и получил приз в 500 тысяч рублей.

Отборочный этап первого конкурса проходил шел 13 дней, 13 участников прошли в финал.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий