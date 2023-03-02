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25 минут назад

Москвичей предупредили о возвращении арктических холодов

Мослента

О возвращении арктических холодов предупредил москвичей в беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Плюсовые температуры ожидаются, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут», — сказал метеоролог.

По словам Тишковца, до метеовесны еще далеко. Обычно она наступает в последней декаде марта, но в текущем году это произойдет только в апреле, отметил он.

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Ранее синоптик назвал время наступления метеорологической весны в Москве.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
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