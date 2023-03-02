В Москве впервые пройдет Volga Fashion Week

В этом году темой Volga Fashion Week стала "Искусственный интеллект, NFT на службе у брендов, 3D-дизайн. Проходящий тренд или реальное будущее".
В столице с 18 по 19 впервые пройдёт проект в сфере моды и креативных индустрий Поволжья Volga Fashion Week.
Генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская рассказала, что в 2016 году, когда зарождался проект, им хотелось объединить моду Поволжья в городах с уже сложившейся инфраструктурой fashion-индустрии - с вузами, выпускающими дизайнеров одежды, и производственными площадками. По словам Благовской, они стремились создать местную профильную экосистему и сейчас видят реальную возможность для отечественной модной индустрии.
Цель данного проекта - помочь молодым местным дизайнерам создавать и презентовать коллекции. В этом году было принято решение провести дефиле в столице, поскольку в проекте примут участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока и Чувашии.
Как заявила Юлиана Благовская, в коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к природе, например, на этот раз речь идет о коллекциях "Дыхание весны", "Прекрасное далеко", "Летний вечер". Гендиректор отметила, что из заявленных коллекций часть будет выполнена в стиле апсайклинг.
18 марта в мультиформатном пространстве "Яровит Холл Якиманка" пройдут показы с элементами шоу и 3D-дизайна более чем тридцати дизайнеров. 19 марта будет проведена деловая программа, мастер-классы, воркшопы, паблик-токи и перформансы.