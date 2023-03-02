В Москве впервые пройдет Volga Fashion Week

В этом году темой Volga Fashion Week стала "Искусственный интеллект, NFT на службе у брендов, 3D-дизайн. Проходящий тренд или реальное будущее".

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В столице с 18 по 19 впервые пройдёт проект в сфере моды и креативных индустрий Поволжья Volga Fashion Week.

Генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская рассказала, что в 2016 году, когда зарождался проект, им хотелось объединить моду Поволжья в городах с уже сложившейся инфраструктурой fashion-индустрии - с вузами, выпускающими дизайнеров одежды, и производственными площадками. По словам Благовской, они стремились создать местную профильную экосистему и сейчас видят реальную возможность для отечественной модной индустрии.

Цель данного проекта - помочь молодым местным дизайнерам создавать и презентовать коллекции. В этом году было принято решение провести дефиле в столице, поскольку в проекте примут участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока и Чувашии.

Как заявила Юлиана Благовская, в коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к природе, например, на этот раз речь идет о коллекциях "Дыхание весны", "Прекрасное далеко", "Летний вечер". Гендиректор отметила, что из заявленных коллекций часть будет выполнена в стиле апсайклинг.