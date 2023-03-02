Московское метро сообщило о двух инцидентах с пассажирами

В московском метро произошло сразу два инцидента с пассажирами за утро.
Так, на оранжевой ветке прерывалось движение на участке между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» из-за человека на пути. Пасажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщает «Интерфакс». Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график.
Ранее стало известно, что из-за человека на путях прерывалось движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии — от «Беговой» до «Спартака». Сбой на «фиолетовой» ветке продлился около получаса. Упавший на рельсы станции «Октябрьское Поле» мужчина скончался.