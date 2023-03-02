Московское метро сообщило о двух инцидентах с пассажирами

В московском метро произошло сразу два инцидента с пассажирами за утро.

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Так, на оранжевой ветке прерывалось движение на участке между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» из-за человека на пути. Пасажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщает «Интерфакс». Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график.