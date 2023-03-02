Акция «Ночь на катке» пройдет в столичных парках 3 марта

«Ежегодная акция «Ночь на катке» состоится 3 марта в столичных парках. В ней примут участие 11 ледовых площадок с искусственным покрытием. Акция пройдет на последних сеансах работы катков, вход на них будет бесплатным. Гостей ждет тематическая музыкально-интерактивная программа, подготовленная в единой концепции «Сделано в России ». Она будет посвящена достижениям нашей страны в сферах науки и культуры», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в акции примут участие каток в Саду имени Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15а, стр. 4) с 19:00 до 22:00; каток «PROлед» в саду «Эрмитаж» (возле входа в сад со стороны Успенского пер.) с 21:00 до 23:00; каток в Парке Горького (в партерной части и на хоккейной коробке) с 17:00 до 20:30 (сеанс до 23:00); каток «Серебряный лед» в Измайловском парке (Московский проспект, д. 4, стр. 2) с 19:00 до 22:00 (сеанс до 23:00); «City-каток» в парке «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д. 5, стр. 4) с 19:00 до 21:15 (сеанс до 23:00); каток в Перовском парке (ул. Лазо, д. 7) с 19:30 до 20:30 (сеанс с 19:00 до 21:00); каток «Лед» в парке «Сокольники» (на Фестивальной площади) с 21:00 до 23:00; каток «Метелица» в Бабушкинском парке (ул. Менжинского, д. 6, стр. 8) с 19:00 до 21:00 (сеанс до 22:00); каток «Льдинка» в ландшафтном парке «Митино» (ул. Пенягинская, д. 16) с 19:00 до 21:00 (сеанс до 22:00); каток «Сияние льда» в Таганском парке (ул. Таганская, д. 40-42) с 20:00 до 22:00; «Каток FM» в парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, земельный участок №1) с 20:00 до 21:10 (сеанс с 19:00 до 22:00).