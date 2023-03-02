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1 час назад

Музей Победы пригласил на детский фестиваль народного творчества

Вечерняя Москваиещё 1

Начался прием заявок на участие в детском фестивале Союзного государства «Творчество юных». Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Музей Победы пригласил на детский фестиваль народного творчества
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отборочный тур конкурса проводит Музей Победы по поручению Министерства культуры России. В данном мероприятии могут принять участие дети и подростки от 7 до 18 лет из любого региона России и Белоруссии.

Отборочный тур пройдет в формате заочного (онлайн) прослушивания участников. По данным организаторов конкурса, «Творчество юных» призвано приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам народного искусства, а также способствовать сохранению культурного наследия народов мира.

В этом году впервые итогом работы участников проекта станет синтез народного искусства и классической симфонической музыки. Конкурсантам доступны несколько номинаций, среди которых указаны фольклорные и фольклорно-этнографические группы, а также ансамбли народных инструментов. Заявки принимаются до 27 апреля на портале фестиваля.

В период с 28 февраля по 3 марта в Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.

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