Музей Победы пригласил на детский фестиваль народного творчества

Начался прием заявок на участие в детском фестивале Союзного государства «Творчество юных». Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отборочный тур конкурса проводит Музей Победы по поручению Министерства культуры России. В данном мероприятии могут принять участие дети и подростки от 7 до 18 лет из любого региона России и Белоруссии.

Отборочный тур пройдет в формате заочного (онлайн) прослушивания участников. По данным организаторов конкурса, «Творчество юных» призвано приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам народного искусства, а также способствовать сохранению культурного наследия народов мира.

В этом году впервые итогом работы участников проекта станет синтез народного искусства и классической симфонической музыки. Конкурсантам доступны несколько номинаций, среди которых указаны фольклорные и фольклорно-этнографические группы, а также ансамбли народных инструментов. Заявки принимаются до 27 апреля на портале фестиваля.