В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
48 минут назад

В Москве выпустили карты «Тройка» со скидкой на спектакли Театра Олега Табакова

Вечерняя Москваиещё 3

С 1 марта в продажу поступили тематические карты «Тройка», выпущенные совместно с Московским театром Олега Табакова. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дептранс: В Москве выпустили карты «Тройка», дающие скидку на спектакли Театра Олега Табакова
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Приобрести карту с символом театра можно на всех станциях БКЛ. Отмечается, что тираж тематических «Троек» ограничен и составляет две тысячи экземпляров.

Кроме того, до конца 2023 года владельцы эксклюзивных карт смогут поучаствовать в акции. При покупке билетов в кассе театра необходимо предъявить тематическую «Тройку», за что можно получить скидку 10 процентов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Владельцы эксклюзивных «Троек» смогут поучаствовать в розыгрыше карт с автографом актера Владимира Машкова. Всего, как уточняется, будет 15 победителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Глава города назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы.

Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

1 марта в работу ввели девять новых станций. Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

В честь открытия БКЛ Дептранс выпустил лимитированные карты «Тройка» и другие сувениры.

Новости Москвы,Владимир Машков,Сергей Собянин,Олег Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий