Дептранс: В Москве выпустили карты «Тройка», дающие скидку на спектакли Театра Олега Табакова

С 1 марта в продажу поступили тематические карты «Тройка», выпущенные совместно с Московским театром Олега Табакова. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Приобрести карту с символом театра можно на всех станциях БКЛ. Отмечается, что тираж тематических «Троек» ограничен и составляет две тысячи экземпляров.

Кроме того, до конца 2023 года владельцы эксклюзивных карт смогут поучаствовать в акции. При покупке билетов в кассе театра необходимо предъявить тематическую «Тройку», за что можно получить скидку 10 процентов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Владельцы эксклюзивных «Троек» смогут поучаствовать в розыгрыше карт с автографом актера Владимира Машкова. Всего, как уточняется, будет 15 победителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Глава города назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы.

Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

1 марта в работу ввели девять новых станций. Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».