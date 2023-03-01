Движение по улице Ротмистрова в Москве ограничат до конца лета

С 1 марта по 30 августа будет закрыто движение по одной полосе на улице Ротмистрова. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. В зависимости от даты будет меняться участок, на котором ограничат движение, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Одна полоса для движения транспорта будет закрыта на участке Госпитального переулка от Малой Почтовой улицы с 4 марта по 20 апреля.

Отмечается, что в данном районе будет организовано одностороннее движение транспорта. Подобные ограничения связаны с запланированным проведением работ по восстановлению инженерных сетей.