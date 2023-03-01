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Собянин: Пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

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Вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

«Дорогие пассажиры, акция на движение. На всей Большой кольцевой линии вход на станции БКЛ бесплатный. Выбирайте новые удобные маршруты. Приятных поездок», — приводит агентство слова объявления.

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро

В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он поздравил жителей Москвы и Подмосковья с этим событием.

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