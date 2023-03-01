Собянин: Пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней
Вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
«Дорогие пассажиры, акция на движение. На всей Большой кольцевой линии вход на станции БКЛ бесплатный. Выбирайте новые удобные маршруты. Приятных поездок», — приводит агентство слова объявления.
В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он поздравил жителей Москвы и Подмосковья с этим событием.