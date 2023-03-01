Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро

В строй введены последние девять станций, которые замкнули новое подземное кольцо: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". Запуск движения по всей БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек и снизит нагрузку на другие ветки метро.

Строительство 70-километровой БКЛ с 31 станцией и трех электродепо стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия. Со станций нового кольца можно будет сделать 20 пересадок на другие линии подземки, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. БКЛ соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от первого кольца. На схеме метро линия значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет.