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45 минут назад

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро

ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Очно в церемонии на станции "Сокольники" принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В строй введены последние девять станций, которые замкнули новое подземное кольцо: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". Запуск движения по всей БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек и снизит нагрузку на другие ветки метро.

Строительство 70-километровой БКЛ с 31 станцией и трех электродепо стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия. Со станций нового кольца можно будет сделать 20 пересадок на другие линии подземки, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. БКЛ соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от первого кольца. На схеме метро линия значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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