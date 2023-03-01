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1 час назад

Московские предприятия увеличили поставки аккумуляторов в 6,6 раза

Mos.ruиещё 1

Столичные производители электрических аккумуляторов в 2022 году отгрузили заказчикам в 6,6 раза больше продукции по сравнению с 2021-м. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские предприятия увеличили поставки аккумуляторов в 6,6 раза
Фото: Mos.ruMos.ru

«Столичные производители электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей активно наращивают выпуск товаров. За прошлый год объем такой продукции, отгруженной заказчикам, увеличился в 6,6 раза и достиг 1,4 миллиарда рублей. При этом производство электрооборудования московскими предприятиями за тот же период выросло на 31,1 процента», — отметил Владимир Ефимов.

В частности, производитель аккумуляторных батарей, компания Clean Power, в прошлом году изготовила в три раза больше продукции, чем в 2021-м. Сегодня в сфере производства электрического оборудования работает 135 предприятий столицы. Помимо аккумуляторов, они выпускают контрольно-измерительную аппаратуру, кабели, распределительные, осветительные приборы и другие устройства.

«Рост производства электрических устройств и аккумуляторных батарей в Москве в ближайшем времени будет обеспечен в том числе за счет поддержки города. Например, в столице проведут электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для московского электротранспорта. Инвестор возьмет на себя обязательство локализовать на территории города производство пяти типов батарей, а взамен получит гарантию закупки продукции в течение нескольких лет», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.

Частные инвестиции в проект должны составить не менее трех миллиардов рублей.

Для создания новых платформ для электротранспорта и организации серийного выпуска легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого транспорта в Москве действует межотраслевой кластер электромобилестроения. Сегодня он объединяет более 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,
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